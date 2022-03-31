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1 час назад

Чем угрожает здоровью кофейная зависимость и как от нее избавиться

Passion.ruиещё 2

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала любителям кофе, чем зависимость от данного напитка может быть опасна для здоровья. Например, выпивая ежедневно по 8-10 чашек, нервная система человека оказывается перевозбуждена.

Чем угрожает здоровью кофейная зависимость и как от нее избавиться
Фото: freepik.comfreepik.com

Злоупотребление кофе еще снижает восприимчивость и работоспособность, нарушает сон, увеличивает нагрузку на сердце, вызывает изжогу, усиливает секрецию желудочного сока, а у мужчин негативно влияет на эрекцию. «А если человек при этом еще и курит, то происходит просто убийство пищевода. Поэтому при употреблении кофе необходим баланс», — добавила Нурия Дианова в беседе с URA.RU.

Высказалась на данную тему и диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. Она заявила, что от кофейной зависимости возможно избавиться за 3 недели, если полностью отказаться от употребления напитка. Он вызывает привыкание за счет тонизирующего, ободряющего эффекта.

«В итоге организм привыкает к этому допингу. А потом ты день не пьешь кофе и у тебя начинается мандраж, да такой, что аж потрясывает, и уже требуется больше и больше кофеина. И очень тяжело бывает отказаться от этого. Но отказаться от кофе возможно, достаточно не пить его три недели и привычка отпадает», — заключила Писарева.

Еда,
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