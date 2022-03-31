Чем угрожает здоровью кофейная зависимость и как от нее избавиться

«В итоге организм привыкает к этому допингу. А потом ты день не пьешь кофе и у тебя начинается мандраж, да такой, что аж потрясывает, и уже требуется больше и больше кофеина. И очень тяжело бывает отказаться от этого. Но отказаться от кофе возможно, достаточно не пить его три недели и привычка отпадает», — заключила Писарева.