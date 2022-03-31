Диетологи перечислили вредные продукты для завтрака

Американские диетологи назвали пять продуктов для завтрака, которые, по их мнению, являются самыми вредными для здоровья. Об этом сообщает Eat This, Not That! (ETNT).

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«Сладкие хлопья для завтрака обычно содержат очень много сахара и мало белка. Это означает, что они серьезно повышают уровень глюкозы в крови, но вы при этом остаетесь голодным», — уверена Кортни Д'Анджело.

По тем же причинам диетолог не советует есть на завтрак пончики и сладкую выпечку.

Эти продукты не только очень калорийны, но и вызывают резкий подъем уровня глюкозы в крови с последующим его падением, что приводит к желанию съесть еще больше сладкого. Такие «качели», по мнению врача, могут навредить даже очень здоровому организму и стать причиной развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, особенно, если есть выпечку каждый день.

Доктор медицинских наук Дана Эллис Ханнес добавила, что сладкие кофейные напитки способны нанести такой же вред здоровью, а также обострить воспалительные процессы в организме.

Кортни Д'Анджело также предостерегла от чрезмерного употребления бекона.

«В беконе очень много соли, избыток которой может повысить давление. Кроме того, содержащиеся в этом продукте нитриты крайне вредны для кишечника», — сказала диетолог.

То же самое, по мнению врача Кимберли Даффи, относится к колбасам и сосискам. Это продукты высокой степени обработки, а нитриты и насыщенные жиры, содержащиеся в них, могут стать причиной развития неизлечимых заболеваний желудочно-кишечного тракта, тяжелых болезней сердца и ожирения.