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1 час назад

3 простых рецепта с пивом

Мира Маркина

Пиво используют при готовке соленых и сладких блюд. Солодовый напиток придает выпечке пышность и нежность, а мясным блюдам — необычную горчинку. Блюда с пивом (даже безалкогольным) — не для детей, но взрослым необычный ингредиент в привычных рецептах может понравиться. "Рамблер" делится тремя рецептами с пивом.

3 простых рецепта с пивом
Фото: pixabay.compixabay.com

Блины на пиве

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Ингредиенты

  • 5 яиц (109 руб/уп.)
  • 1 ст. л. сметаны (107 руб./уп.)
  • 0,5 ч. л. сахара (60 руб./кг)
  • 400 мл пива (90 руб./уп.)
  • 300 г муки (100 руб./кг)
  • соль (30 руб./кг)
  • 500 г курицы (300р./900 г)
  • 1 ст. л. сливочного масла (119 руб./100 г).
  • 3 ст. л. молока (93 руб./л)
  • пакетик панировочных сухарей (53 руб./уп.),

Общий чек: 106 руб./порция

Как готовить

  1. Разделить два яйца на желтки и белки. Желтки растереть со сметаной, сахаром и солью. Влить 2/3 пива и взбить венчиком. Добавлять муку, помешивая. Взбить в пену белки. Долить оставшееся пиво и тщательно все смешать. Испечь блинчики как обычно.
  2. Мелко порубить курицу или пропустить через мясорубку. Смешать мясо с яйцом и сливочным маслом, посолить и поперчить по вкусу. Выложить начинку в блинчики, завернуть их рулетиками или треугольниками.
  3. Взбить два яйца с молоком и сахаром. Обмакнуть блинчики в эту смесь, обвалять в сухарях. Обжарить до золотистой корочки.
  4. Подавать блины можно со сметаной и свежей зеленью.
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Немецкое овощное рагу

Ингредиенты

  • 100 г моркови (57 руб./кг)
  • 50 г сливочного масла (119 руб./100 г).
  • 300 г капусты (169 руб./кг)
  • 200 г репы (32 руб./кг)
  • 3-4 картофелины (43 руб./кг)
  • 400 г бекона, сала или шпика (100 руб./100 г)
  • 1 большая луковица (47 руб./кг),
  • 0,5 л светлого пива (90 руб./банка)
  • 100 г корневого сельдерея (105 руб./шт)
  • лист лавровый (59 руб./уп.)
  • 1 зубчик чеснока (67 руб./уп.),

Общий чек: 89 руб./порция

Как готовить

  1. Измельчить и порезать ингредиенты. Лук, чеснок и бекон — на мелкие дольки; картофель, сельдерей и репу — крупными кубиками, морковь — кружочками, капусту нашинковать.
  2. Растопить масло в сковороде или кастрюле с толстым дном. Обжарить лук до мягкости, добавить чеснок. Обжарить бекон, добавить картошку и морковь. Жарить 5 минут на среднем огне, помешивая.
  3. Влить пиво, добавить сельдерей, репу и лавровый лист. Довести до кипения, посолить и поперчить. Убрать огонь, готовить 30 минут под крышкой.
  4. Убрать лавровый лист, добавить капусту и готовить еще 15 минут.
  5. Подавать рагу, немного остудив. В качестве заправки предлагать сметану (если рагу вышло жидким) или крупы: рис, гречку, перловку.
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Солодовый хлеб

Ингредиенты

  • 300 г пшеничной муки (100 руб./кг)
  • 50 г овсяных хлопьев (150 руб./кг)
  • 1 ч.л. сахара (60 руб./кг)
  • 2 ч.л. разрыхлителя (13 руб./10 г)
  • ½ ч.л. соли (30 руб./кг)
  • 350 мл светлого или темного пива (90 руб./банка)
  • растительное масло для выпекания (65 руб./500 мл)

Общий чек: 136 рублей/буханка.

Как готовить

Смешать венчиком муку, овсянку, сахар и разрыхлитель. Добавить пиво и тщательно перемешать. Разогреть духовку до 200°С. Смазать маслом форму для кекса или хлеба объемом 1,5 л. Переложить тесто в форму, разровнять и сделать бороздки. Выпекать 35-40 минут. Остудить и оставить на 10 минут под полотенцем.

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