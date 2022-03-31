3 простых рецепта с пивом

Пиво используют при готовке соленых и сладких блюд. Солодовый напиток придает выпечке пышность и нежность, а мясным блюдам — необычную горчинку. Блюда с пивом (даже безалкогольным) — не для детей, но взрослым необычный ингредиент в привычных рецептах может понравиться. "Рамблер" делится тремя рецептами с пивом.
Фото: pixabay.compixabay.com
Блины на пиве
Ингредиенты
- 5 яиц (109 руб/уп.)
- 1 ст. л. сметаны (107 руб./уп.)
- 0,5 ч. л. сахара (60 руб./кг)
- 400 мл пива (90 руб./уп.)
- 300 г муки (100 руб./кг)
- соль (30 руб./кг)
- 500 г курицы (300р./900 г)
- 1 ст. л. сливочного масла (119 руб./100 г).
- 3 ст. л. молока (93 руб./л)
- пакетик панировочных сухарей (53 руб./уп.),
Общий чек: 106 руб./порция
Как готовить
- Разделить два яйца на желтки и белки. Желтки растереть со сметаной, сахаром и солью. Влить 2/3 пива и взбить венчиком. Добавлять муку, помешивая. Взбить в пену белки. Долить оставшееся пиво и тщательно все смешать. Испечь блинчики как обычно.
- Мелко порубить курицу или пропустить через мясорубку. Смешать мясо с яйцом и сливочным маслом, посолить и поперчить по вкусу. Выложить начинку в блинчики, завернуть их рулетиками или треугольниками.
- Взбить два яйца с молоком и сахаром. Обмакнуть блинчики в эту смесь, обвалять в сухарях. Обжарить до золотистой корочки.
- Подавать блины можно со сметаной и свежей зеленью.
Немецкое овощное рагу
Ингредиенты
- 100 г моркови (57 руб./кг)
- 50 г сливочного масла (119 руб./100 г).
- 300 г капусты (169 руб./кг)
- 200 г репы (32 руб./кг)
- 3-4 картофелины (43 руб./кг)
- 400 г бекона, сала или шпика (100 руб./100 г)
- 1 большая луковица (47 руб./кг),
- 0,5 л светлого пива (90 руб./банка)
- 100 г корневого сельдерея (105 руб./шт)
- лист лавровый (59 руб./уп.)
- 1 зубчик чеснока (67 руб./уп.),
Общий чек: 89 руб./порция
Как готовить
- Измельчить и порезать ингредиенты. Лук, чеснок и бекон — на мелкие дольки; картофель, сельдерей и репу — крупными кубиками, морковь — кружочками, капусту нашинковать.
- Растопить масло в сковороде или кастрюле с толстым дном. Обжарить лук до мягкости, добавить чеснок. Обжарить бекон, добавить картошку и морковь. Жарить 5 минут на среднем огне, помешивая.
- Влить пиво, добавить сельдерей, репу и лавровый лист. Довести до кипения, посолить и поперчить. Убрать огонь, готовить 30 минут под крышкой.
- Убрать лавровый лист, добавить капусту и готовить еще 15 минут.
- Подавать рагу, немного остудив. В качестве заправки предлагать сметану (если рагу вышло жидким) или крупы: рис, гречку, перловку.
Солодовый хлеб
Ингредиенты
- 300 г пшеничной муки (100 руб./кг)
- 50 г овсяных хлопьев (150 руб./кг)
- 1 ч.л. сахара (60 руб./кг)
- 2 ч.л. разрыхлителя (13 руб./10 г)
- ½ ч.л. соли (30 руб./кг)
- 350 мл светлого или темного пива (90 руб./банка)
- растительное масло для выпекания (65 руб./500 мл)
Общий чек: 136 рублей/буханка.
Как готовить
Смешать венчиком муку, овсянку, сахар и разрыхлитель. Добавить пиво и тщательно перемешать. Разогреть духовку до 200°С. Смазать маслом форму для кекса или хлеба объемом 1,5 л. Переложить тесто в форму, разровнять и сделать бороздки. Выпекать 35-40 минут. Остудить и оставить на 10 минут под полотенцем.