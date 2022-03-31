3 простых рецепта с пивом

Пиво используют при готовке соленых и сладких блюд. Солодовый напиток придает выпечке пышность и нежность, а мясным блюдам — необычную горчинку. Блюда с пивом (даже безалкогольным) — не для детей, но взрослым необычный ингредиент в привычных рецептах может понравиться. "Рамблер" делится тремя рецептами с пивом.