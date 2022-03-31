Пельмени: 3 вкусных рецепта в микроволновке

Пельмени — отличный вариант быстрого обеда или ужина для тех, у кого нет времени колдовать на кухне часами (если, конечно, речь идет о магазинных полуфабрикатах). Но даже это простое блюдо можно сделать весьма вкусным и необычным. Использовать при этом можно простую микроволновку. "Рамблер" делится оригинальными рецептами пельменей.