Пельмени: 3 вкусных рецепта в микроволновке

Пельмени — отличный вариант быстрого обеда или ужина для тех, у кого нет времени колдовать на кухне часами (если, конечно, речь идет о магазинных полуфабрикатах). Но даже это простое блюдо можно сделать весьма вкусным и необычным. Использовать при этом можно простую микроволновку. "Рамблер" делится оригинальными рецептами пельменей.
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Пельмени в сметане
- Пельмени – 500 г;
- Сметана – 400 г;
- Свежая зелень - по вкусу;
- Соль и смесь молотых перцев – по вкусу.
- Пельмени выложить в специальную форму, подходящую для СВЧ. Залить сметаной, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать, чтобы все пельмени были полностью покрыты сметаной.
- Зелень вымыть, тщательно просушить и мелко нарезать. Посыпать пельмени.
- Накрыть форму крышкой для СВЧ печи и отправить в микроволновку.
- Готовить около 10 минут при мощности 800 Вт, периодически помешивая.
Пельмени с соусом в пакете
- Пельмени – 800 г;
- Томатный соус – 500 мл;
- Свежая зелень - по вкусу;
- Соль, молотый перец - по вкусу.
- Пельмени выложить в целлофановый пакет или пакет для запекания, сверху сделать небольшой надрез.
- Зелень мелко нарезать.
- К пельменям добавить томатный соус, часть нарезанной зелени, посолить, поперчить. Хорошо смешать с пельменями.
- Пакет с пельменями в соусе завязать или закрыть специальной скрепкой не слишком плотно, а затем переложить его в форму для СВЧ. Поставить в микроволновку.
- Готовить при мощности 800 Вт в течение 10 минут.
- Когда пельмени будут готовы, аккуратно разрезать пакет и выложить пельмени на тарелку.
- Посыпать оставшейся свежей зеленью и подавать к столу.
Запеканка из пельменей с овощами
- Пельмени – 1 кг;
- Замороженная овощная смесь – 400 г;
- Сыр - 100 г;
- Чеснок - 2-3 зубчика;
- Свежая зелень или сушеные травы - по вкусу;
- Подсолнечное масло - по вкусу;
- Зеленый лук - 1 пучок;
- Соль, перец - по вкусу.
- Форму для запекания хорошо смазать маслом.
- Зеленый лук нарезать и выложить на дно формы для запекания.
- На лук выложить пельмени, посолить, поперчить.
- Следом выложить на пельмени смесь овощей, добавить перца и соли.
- Сыр натереть на крупной терке, выложить часть на слой овощей.
- Повторить слои, начиная с пельменей, не забывая каждый немного присаливать. Последним слоем должен быть сыр.
- Поставить форму в микроволновку и накрыть крышкой для СВЧ.
- Готовить при мощности 800 Вт в течение 15 минут.
- Подавать к столу порционно, посыпав запеканку нарезанной свежей зеленью.