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31 марта

Пельмени: 3 вкусных рецепта в микроволновке

Мира Маркина

Пельмени — отличный вариант быстрого обеда или ужина для тех, у кого нет времени колдовать на кухне часами (если, конечно, речь идет о магазинных полуфабрикатах). Но даже это простое блюдо можно сделать весьма вкусным и необычным. Использовать при этом можно простую микроволновку. "Рамблер" делится оригинальными рецептами пельменей.

Пельмени: 3 вкусных рецепта в микроволновке
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Пельмени в сметане

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Ингредиенты:

  • Пельмени – 500 г;
  • Сметана – 400 г;
  • Свежая зелень - по вкусу;
  • Соль и смесь молотых перцев – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Пельмени выложить в специальную форму, подходящую для СВЧ. Залить сметаной, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать, чтобы все пельмени были полностью покрыты сметаной.
  2. Зелень вымыть, тщательно просушить и мелко нарезать. Посыпать пельмени.
  3. Накрыть форму крышкой для СВЧ печи и отправить в микроволновку.
  4. Готовить около 10 минут при мощности 800 Вт, периодически помешивая.

Пельмени с соусом в пакете

Ингредиенты:

  • Пельмени – 800 г;
  • Томатный соус – 500 мл;
  • Свежая зелень - по вкусу;
  • Соль, молотый перец - по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Пельмени выложить в целлофановый пакет или пакет для запекания, сверху сделать небольшой надрез.
  2. Зелень мелко нарезать.
  3. К пельменям добавить томатный соус, часть нарезанной зелени, посолить, поперчить. Хорошо смешать с пельменями.
  4. Пакет с пельменями в соусе завязать или закрыть специальной скрепкой не слишком плотно, а затем переложить его в форму для СВЧ. Поставить в микроволновку.
  5. Готовить при мощности 800 Вт в течение 10 минут.
  6. Когда пельмени будут готовы, аккуратно разрезать пакет и выложить пельмени на тарелку.
  7. Посыпать оставшейся свежей зеленью и подавать к столу.

Запеканка из пельменей с овощами

Ингредиенты:

  • Пельмени – 1 кг;
  • Замороженная овощная смесь – 400 г;
  • Сыр - 100 г;
  • Чеснок - 2-3 зубчика;
  • Свежая зелень или сушеные травы - по вкусу;
  • Подсолнечное масло - по вкусу;
  • Зеленый лук - 1 пучок;
  • Соль, перец - по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Форму для запекания хорошо смазать маслом.
  2. Зеленый лук нарезать и выложить на дно формы для запекания.
  3. На лук выложить пельмени, посолить, поперчить.
  4. Следом выложить на пельмени смесь овощей, добавить перца и соли.
  5. Сыр натереть на крупной терке, выложить часть на слой овощей.
  6. Повторить слои, начиная с пельменей, не забывая каждый немного присаливать. Последним слоем должен быть сыр.
  7. Поставить форму в микроволновку и накрыть крышкой для СВЧ.
  8. Готовить при мощности 800 Вт в течение 15 минут.
  9. Подавать к столу порционно, посыпав запеканку нарезанной свежей зеленью.
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