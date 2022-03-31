Какой завтрак поможет бороться со стрессом

Диетолог Лола Биггс рассказала о завтраке, который позволит избежать лишнего стресса.
Специалист советует начинать день с греческого йогурта с ягодами. Причем лучше всего употреблять чернику – она богата антиоксидантами. Хорошим дополнением к завтраку станут также орехи. Предпочтительны грецкие орехи или миндаль – они содержат большое количество витаминов Е и В.
При этом не стоит пить кофе по утрам, поскольку кофеин повышает уровень кортизола в организме, известного как гормон стресса. Кофе имеет сиюминутный эффект, но спустя некоторое время человек чувствует себя разбитым и усталым, говорится в статье издания «Медик Форум».