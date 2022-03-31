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1 час назад

Этот завтрак помогает бороться со стрессом

Крестьянская жизнь

Диетолог Лола Биггс рассказала о завтраке, который позволит избежать лишнего стресса.

Какой завтрак поможет бороться со стрессом
Фото: Pixabay.comPixabay.com

Специалист советует начинать день с греческого йогурта с ягодами. Причем лучше всего употреблять чернику – она богата антиоксидантами. Хорошим дополнением к завтраку станут также орехи. Предпочтительны грецкие орехи или миндаль – они содержат большое количество витаминов Е и В.

При этом не стоит пить кофе по утрам, поскольку кофеин повышает уровень кортизола в организме, известного как гормон стресса. Кофе имеет сиюминутный эффект, но спустя некоторое время человек чувствует себя разбитым и усталым, говорится в статье издания «Медик Форум».

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