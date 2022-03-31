Чрезмерное употребление молока может привести к развитию рака

Исследователи из стран с традиционно высоким употреблением молока, таких как Швеция и Германия установили связь ряда опасных заболеваний с этим напитком. Так чрезмерное употребление молока приводит к развитию "заболеваний цивилизаций" - рак простаты, молочной железы и печени. Также, повышается риск развития остеопороза, болезни Паркинсона, образования угрей, рассказала Кононенко.

Специалист также отметила, что в молоке содержатся гормоны, негативно влияющие на состояние здоровья. Например, они могут спровоцировать набор лишнего веса. Ещё у большинства молочных продуктов высокий инсулиновый индекс, который в конечном счете приводит к отечности и целлюлиту.