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5 часов назад

Диетолог рассказал о правильном употреблении кисломолочки

Российская Газетаиещё 10

О том, что кисломолочные продукты положительно влияют на кишечник и в целом на иммунитет, известно всем. А как получить максимальную пользу от употребления творога, кефира и ряженки, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.

Диетолог рассказал о правильном употреблении кисломолочки
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Чтобы нормализовать микрофлору кишечника, кисломолочные продукты важно употреблять правильно: а именно, на голодный желудок, когда после последнего приема пищи прошло не менее полутора часов или лучше даже больше. Их воздействие на микрофлору кишечника происходит за счет содержащихся в кефире бифидобактерий, или - пробиотиков. А они наиболее эффективны в пустом желудке, чтобы не вступали в реакцию с поступившей пищей. Кроме того, употребление кисломолочных продуктов должно быть регулярным -только тогда можно почувствовать эффект от натурального пробиотика.

Другая важная ценность кисломолочных продуктов - богатое содержание белка, своего рода строительного материала для организма человека. Особенно нуждаются в нем дети, а также выздоравливающие после тяжелых инфекций люди. Если молоко, которое также содержит много белка, усваивается дольше, то кефир или простокваша - быстрее и легче, поскольку их белковые цепочки короче, объясняет доктор. Для восполнения белка и кальция время и частота употребления кисломолочных продуктов значения не имеют.

Не стоит злоупотреблять кисломолочными продуктами, предупредил Бобровский. Кефира можно выпить не более одного-двух стаканов в день, съесть творога - граммов сто, и не каждый день. И выбирать нужно нежирные сорта.

Еда,Андрей Бобровский,
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