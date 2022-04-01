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29 минут назад

Диетолог рассказала, какие продукты запрещено есть на голодный желудок

Москва24

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в разговоре с Москвой 24 посоветовала гражданам, имеющим заболевания ЖКТ, не есть на голодный желудок жареное, кислые продукты, а также не пить кофе.

Диетолог рассказала, какие продукты запрещено есть на голодный желудок
Фото: Москва24Москва24

"Если человек имеет заболевания пищеварительного тракта, например это гастрит, гастроэнтерит, то здесь стоит исключать кислые продукты, овощи, фрукты, фруктовые соки, которые тоже имеют какой-то кислый вкус. Цитрусовые соки могут обладать раздражающим действием для слизистой оболочки желудка", – объясняет эксперт.

Обострить хронические заболевания ЖКТ может и кофе, поэтому его также не рекомендуется употреблять на голодный желудок людям с рефлюкс-эзофагитом.

"При этом заболевании происходит заброс содержимого желудка в пищевод, и люди могут ощущать изжогу, горький вкус во рту. В этой ситуации кофе мы вообще исключаем", – подчеркнула врач.

Однако при заболеваниях печени кофе будет даже полезен, продолжает Круглова.

"Есть данные, что использование кофе улучшает течение неалкогольной болезни печени. То есть нужно смотреть в зависимости от ситуации, с которой человек сталкивается", – заключила она.

Еда,Наталья Круглова,
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