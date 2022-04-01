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2 часа назад

Диетолог рассказала, какие продукты не стоит есть на голодный желудок

Вечерняя Москваиещё 1

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова посоветовала гражданам, имеющим заболевания ЖКТ, не есть на голодный желудок жареные и кислые продукты, а также не пить кофе.

Диетолог рассказала, какие продукты не стоит есть на голодный желудок
Фото:  Unsplash Unsplash

При заболеваниях пищеварительного тракта нельзя есть на голодный желудок кислые продукты, овощи, фрукты, фруктовые соки, которые тоже имеют кислый вкус. Цитрусовые соки также могут обладать раздражающим действием для слизистой оболочки желудка.

В некоторых случаях стоит исключать жареное и продукты с большим количеством специй, поскольку они также будут влиять на состояние слизистой оболочки желудка.

Также обострить хронические заболевания может кофе. Не стоит пить этот напиток тем, у кого диагностирован рефлюкс-эзофагит.

— При этом заболевании происходит заброс содержимого желудка в пищевод, и люди могут ощущать изжогу, горький вкус во рту. В этой ситуации кофе мы вообще исключаем, — отметила диетолог в комментарии «Москве 24».

До этого диетолог Елена Соломатина в беседе с «ВМ» объяснила, кому нельзя есть роллы и суши. Для большинства людей качественно приготовленные роллы в небольших количествах не несут никакой опасности.

Еда,Елена Соломатина,Наталья Круглова,
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