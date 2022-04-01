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1 час назад

Мясников развеял миф о пользе фруктовых йогуртов

Мария Иглина

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о пользе фруктовых йогуртов, которые продаются в магазинах. Подробностями он поделился в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Мясников развеял миф о пользе фруктовых йогуртов
Фото: unsplash.comunsplash.com

Медик утверждает, что этот продукт вреден для организма. Свою позицию Мясников объяснил тем, что все, что месяцами стоит в коробках, не содержит живых бактерий.

Специалист объяснил, что у йогуртов есть польза только в том случае, если в них содержатся живые бактерии. А купленные в магазине имеют в своем составе только трансжиры и сахар.

Вместо сладких йогуртов из магазинов Мясников рекомендует употреблять кисломолочные продукты, как кефир.

Ранее врач назвал фрукты и ягоды, которые способствуют набору веса.

Еда,Александр Мясников,
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