5 диких растений, которые можно есть

Дикие растения и цветы долгое время прокармливали наших предков. Сейчас необходимость идти в лес и рвать одуванчики нет: еда с необходимыми микроэлементами и витаминами лежит на полках магазинов. Однако люди все еще готовят дикие растения. Кто-то считает их полезными, верит в целебные свойства; кто-то ностальгирует по блюдам, которые готовили бабушки. Если вы хотите разнообразить рацион и добавить в них необычные сочетания, «Рамблер» собрал 5 диких растений, которые не опасно есть.
Из книги Рэя Бредбери читатели знают, что из одуванчиков можно варить вино. Но не только: листья и стебли тоже можно готовить.
Как готовить. Собирать одуванчики советуют до появления первых цветков — так они меньше горчат. Чтобы избавиться от горечи полностью, подержите зелень 1-2 часа в подсоленной воде.
Что готовить. Одуванчиковый кофе (подсушить и поджарить без масла очищенные корневищи, затем мелко перемолоть); листья добавлять в салаты и рагу как зелень.
Молодая зелень, растущая как сорняк, может заменить в рационе щавель. Но собирать нужно не жгучую крапиву, а высокую двудомную: с длинными созвездиями и заостренными вытянутыми листьями.
Как готовить. В пищу пригодны верхние 10-15 см. Собирать в мае и июне перчатками, обязательно ошпарить или залить кипятком перед готовкой.
Что готовить. Салаты с яйцом и маслом, болгарская чорба, окрошка, запеканки, и, конечно, классический рецепт сибирских бабушек — зеленые крапивные щи.
Дикое растение особенно популярно на Сахалине. У растения используют корни и листья, подрезая низ и верх.
Как готовить. Лучше срывать растение молодым: старое может быть жестким. Листья замочить в кипятке на 1-2 минуту.
Что готовить. Из листьев и стеблей — салаты, супы, запеканки. В широких листьях лопуха удобно запекать мясо, заворачивать долму или голубцы. Корни можно запекать: они получаются мягкими и сладковатыми.
Дикорастущее растение часто принимают за сорняк. Дачники его не любят: уж очень сложно от сныти избавиться. Раз уж растет, можно использовать его на кухне.
Как готовить. В отличие от других растений, сныть необязательно ошпаривать. Варить нежные листья можно пару минут.
Что готовить. Салаты, супы и тушеные блюда.
Медуницу можно есть без опаски, а фиолетовыми цветками украшать десерты и салаты. От растения идет тонкий медовый аромат.
Как готовить. Промыть, отделить листья и цветы, при желании промять.
Что готовить. Из цветков можно сварить чай, из листьев — салаты, супы, пюре.