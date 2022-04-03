5 диких растений, которые можно есть

Дикие растения и цветы долгое время прокармливали наших предков. Сейчас необходимость идти в лес и рвать одуванчики нет: еда с необходимыми микроэлементами и витаминами лежит на полках магазинов. Однако люди все еще готовят дикие растения. Кто-то считает их полезными, верит в целебные свойства; кто-то ностальгирует по блюдам, которые готовили бабушки. Если вы хотите разнообразить рацион и добавить в них необычные сочетания, «Рамблер» собрал 5 диких растений, которые не опасно есть.

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Одуванчик

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Из книги Рэя Бредбери читатели знают, что из одуванчиков можно варить вино. Но не только: листья и стебли тоже можно готовить.

Как готовить. Собирать одуванчики советуют до появления первых цветков — так они меньше горчат. Чтобы избавиться от горечи полностью, подержите зелень 1-2 часа в подсоленной воде.

Что готовить. Одуванчиковый кофе (подсушить и поджарить без масла очищенные корневищи, затем мелко перемолоть); листья добавлять в салаты и рагу как зелень.

Крапива

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Молодая зелень, растущая как сорняк, может заменить в рационе щавель. Но собирать нужно не жгучую крапиву, а высокую двудомную: с длинными созвездиями и заостренными вытянутыми листьями.

Как готовить. В пищу пригодны верхние 10-15 см. Собирать в мае и июне перчатками, обязательно ошпарить или залить кипятком перед готовкой.

Что готовить. Салаты с яйцом и маслом, болгарская чорба, окрошка, запеканки, и, конечно, классический рецепт сибирских бабушек — зеленые крапивные щи.

Лопух

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Дикое растение особенно популярно на Сахалине. У растения используют корни и листья, подрезая низ и верх.

Как готовить. Лучше срывать растение молодым: старое может быть жестким. Листья замочить в кипятке на 1-2 минуту.

Что готовить. Из листьев и стеблей — салаты, супы, запеканки. В широких листьях лопуха удобно запекать мясо, заворачивать долму или голубцы. Корни можно запекать: они получаются мягкими и сладковатыми.

Сныть

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Дикорастущее растение часто принимают за сорняк. Дачники его не любят: уж очень сложно от сныти избавиться. Раз уж растет, можно использовать его на кухне.

Как готовить. В отличие от других растений, сныть необязательно ошпаривать. Варить нежные листья можно пару минут.

Что готовить. Салаты, супы и тушеные блюда.

Медуница (пульмонария)

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Медуницу можно есть без опаски, а фиолетовыми цветками украшать десерты и салаты. От растения идет тонкий медовый аромат.

Как готовить. Промыть, отделить листья и цветы, при желании промять.