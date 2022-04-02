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1 час назад

Как бороться со старостью с помощью риса

Волгоградская правда

Блюда из популярного продукта можно сделать особенно полезными для здоровья.

Как бороться со старостью с помощью риса
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Многие используют рис для приготовления различных блюд, однако не все знают, что с помощью такой пищи можно бороться со старением. Нужно потреблять рис с другими продуктами. Пользователь WeChat рассказал секреты приготовления особенно полезной еды.

Белый рис нужно есть с фиолетовым. Это позволит организму получать больше антиоксидантов, что положительно скажется на здоровье. Такая пища может помочь замедлить старение, так как позволяет бороться со множеством заболеваний, в том числе неврастенией, анемией, гипертонией и прочими.

Для того, чтобы поддерживать красоту, важно сочетать белый рис с пшеном. Эффект будет обеспечен благодаря содержанию в такой еде витамина B2 и жиров, фосфора и других важных для организма веществ.

Чтобы улучшить работу сердца, нужно есть рис с обыкновенной фасолью. В такой пище содержатся калий и магний, а натрия здесь совсем немного. Это оказывает положительный эффект на страдающих высоким давлением и проблемами с «мотором» человека.

Еда,
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