Раскрыта польза кофе для людей старше 50 лет

Ученые из австралийского Института сердца и диабета имени Бейкера провели исследование, в ходе которого выяснилось, что употребление кофе людьми старшего возраста благоприятно влияет на их сердце. Новость появилась на сайте портала «Медик Форум».

Фото: Vivian Evans/flickr.com Vivian Evans/flickr.com

Всего две-три чашки кофе в день помогают сердечной мышце функционировать. А регулярное употребление напитка снижает риск развития сердечных заболеваний на 10-15%.

Также ученые пришли к выводу, что кофе положительно влияет на людей, у которых уже есть сердечные заболевания в анамнезе. В их случае этот бодрящий напиток вовсе помогает снизить риск ранней смерти.