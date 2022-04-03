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46 минут назад

Раскрыта польза кофе для людей старше 50 лет

Мира Маркина

Ученые из австралийского Института сердца и диабета имени Бейкера провели исследование, в ходе которого выяснилось, что употребление кофе людьми старшего возраста благоприятно влияет на их сердце. Новость появилась на сайте портала «Медик Форум».

Раскрыта польза кофе для людей старше 50 лет
Фото: Vivian Evans/flickr.comVivian Evans/flickr.com

Всего две-три чашки кофе в день помогают сердечной мышце функционировать. А регулярное употребление напитка снижает риск развития сердечных заболеваний на 10-15%.

Также ученые пришли к выводу, что кофе положительно влияет на людей, у которых уже есть сердечные заболевания в анамнезе. В их случае этот бодрящий напиток вовсе помогает снизить риск ранней смерти.

Ранее мы рассказывали о том, почему любовь к кофе не должна превращаться в зависимость.

Еда,
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