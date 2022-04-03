Диетолог назвала замену кофе

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, чем можно заменить кофе. Об этом она сообщила в беседе с Ura.ru.

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Русакова назвала цикорий, крепкий чай, какао и шиповник заменой кофе. Она уточнила, что если напиток приводит к повышенной возбудимости и нарушению пищеварения, то следует отказаться от него в любом виде.

«Но вот цикорий, в принципе, похож по вкусовым характеристикам на кофе. Чай тоже содержит бодрящий кофеин, поэтому вполне такие варианты возможны», — отметила эксперт.

По словам диетолога, травяные напитки также придают бодрости человеку. В частности, шиповник содержит витамин С, поэтому обеспечивает соответствующий эффект.

Специалист добавила, что в кофе без кофеина это вещество удалено только частично, его следы остаются. Она отметила, что кроме бодрящего эффекта напиток обладает своим ароматом и вкусовыми характеристиками.