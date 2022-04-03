Эксперт назвала специю, которая защитит сердце

Древнейшая пряность — один из важных элементов индийской и азиатской кухонь. Полезные свойства и противопоказания имбиря досконально изучены наукой, пряность эффективно используется и в народной медицине. Масла, капсулы и порошки из корня имбиря предлагают в качестве средств для похудения, он помогает устранить тошноту и избавит от боли в горле. О неочевидной пользе имбиря читайте в нашей новости.