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3 часа назад

Эксперт назвала специю, которая защитит сердце

Letidor.ru

Древнейшая пряность — один из важных элементов индийской и азиатской кухонь. Полезные свойства и противопоказания имбиря досконально изучены наукой, пряность эффективно используется и в народной медицине. Масла, капсулы и порошки из корня имбиря предлагают в качестве средств для похудения, он помогает устранить тошноту и избавит от боли в горле. О неочевидной пользе имбиря читайте в нашей новости.

Эксперт назвала специю, которая защитит сердце
Фото: Pixabay.comPixabay.com

Эксперт Национальной службы здравоохранения Великобритании рекомендует включить имбирь в рацион для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Высокое содержание в корнеплоде магния, калия и селена способно укрепить сердечную мышцу.

Эксперт также отметила, что лучше не злоупотреблять имбирем тем, кто страдает гастритом, язвой желудка, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени. Корнеплод противопоказан беременны женщинам на поздних сроках и в период грудного вскармливания, пишет Daily Express.

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