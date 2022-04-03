Назван недорогой продукт, который защищает от рака

Белокочанная капуста наверняка найдется на кухне у каждой хозяйки. Эксперты утверждают, что регулярное употребление этого овоща защищает от онкологии и замедляет старение.

Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский

Всем известен такой продукт, как белокочанная капуста, которую называют «царицей огорода». И не зря, ведь она очень полезна для здоровья, служит кладезем витаминов и минералов, а также имеет приятный вкус.

Капуста белокочанная обладает многими полезными свойствами. Этот уникальный продукт способен поддерживать иммунитет долгое время. Содержание в овоще аскорбиновой кислоты защищает от злокачественных образований.

Частое употребление капусты укрепляет здоровье, помогает выводить токсины и даже замедляет старение организма, передает китайское издание Sina.