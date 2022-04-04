Диетолог рассказала, что полезнее: яблоко или банан

Яблоки и бананы сегодня одинаково представлены на полках магазинов, доступны и по цене. А вот какой из этих фруктов более полезный, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, профессор ФМБА России Маргарита Королева.
Яблоки более полезны для диабетиков, так как имеют низкий гликемический индекс - съел фрукт, и чувство сытости будет более продолжительное время. А банан быстро повысит уровень глюкозы в крови, который в течение часа снова снизится, и человеку захочется съесть что-то еще.
Другое преимущество яблок в том, что в них больше растительной клетчатки, которая важна для "питания" кишечных бактерий, а они, в свою очередь, создают правильную микробиоту, от которой зависит иммунитет человека.
Однако у банана нельзя отнять свойство природного антидепрессанта. Как и другая сладкая, приятная на вкус пища, он способствует выработке эндорфинов, гормонов счастья и радости.
Впрочем, советует доктор, этот гормон вырабатывается не только при поедании экзотического плода. Можно просто встать на беговую дорожку: за 15 минут легкой пробежки вы получите то же количество дофамина, как после одного банана. Беговую дорожку можно также заменить любым делом, которое приносит вам радость и счастье.