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1 час назад

Диетолог рассказала, что полезнее: яблоко или банан

Российская Газетаиещё 3

Яблоки и бананы сегодня одинаково представлены на полках магазинов, доступны и по цене. А вот какой из этих фруктов более полезный, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, профессор ФМБА России Маргарита Королева.

Диетолог рассказала, что полезнее: яблоко или банан
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Яблоки более полезны для диабетиков, так как имеют низкий гликемический индекс - съел фрукт, и чувство сытости будет более продолжительное время. А банан быстро повысит уровень глюкозы в крови, который в течение часа снова снизится, и человеку захочется съесть что-то еще.

Другое преимущество яблок в том, что в них больше растительной клетчатки, которая важна для "питания" кишечных бактерий, а они, в свою очередь, создают правильную микробиоту, от которой зависит иммунитет человека.

Однако у банана нельзя отнять свойство природного антидепрессанта. Как и другая сладкая, приятная на вкус пища, он способствует выработке эндорфинов, гормонов счастья и радости.

Впрочем, советует доктор, этот гормон вырабатывается не только при поедании экзотического плода. Можно просто встать на беговую дорожку: за 15 минут легкой пробежки вы получите то же количество дофамина, как после одного банана. Беговую дорожку можно также заменить любым делом, которое приносит вам радость и счастье.

Еда,Маргарита Королева,ФМБА России,
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