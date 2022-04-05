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1 час назад

Врач-кардиолог назвала «самый полезный продукт в мире»

Lenta.ruиещё 1

Турецкий врач-кардиолог, профессор Джанан Каратай заявила, что ревень благотворно сказывается на здоровье и защищает от многих болезней, в том числе помогает держать под контролем уровень сахара в крови и нормализует высокое давление, поэтому его смело можно назвать самым полезным продуктом в мире. Слова специалиста приводит турецкое издание Türkiye.

Кардиолог назвала «самый полезный продукт в мире»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ревене содержится большое количество витамина С, который известен своими мощными антиоксидантными свойствами, также он богат витаминами А, В1, В2, Е и К, которые способствуют укреплению иммунной системы, улучшению качества кожи и профилактике болезни Альцгеймера, объявила специалист. А отвар из ревеня, как подчеркнула Каратай, полезен тем, кто страдает от гипертонии или повышенного сахара в крови.

Специалист уверена, что употребление этого продукта позитивно сказывается на работе щитовидной железы, мозга и печени. «Залейте яйцом, и получится самое здоровое в мире блюдо, которое подарит вам новый вкус с легкой кислинкой», — подытожила Каратай.

Ранее диетолог Стефани Нельсон назвала десерты главным врагом здорового сна и напомнила правила сбалансированного питания.

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