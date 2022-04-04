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1 час назад

Эндокринолог назвала топ-3 лучших завтрака для похудения

Вечерняя Москва

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова назвала три варианта завтраков, с которыми процесс похудения будет идти быстрее.

Врач составила топ-3 лучших завтраков для похудения
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Специалист подчеркнула, что именно от завтрака зависит как гормональный фон, так и чувство сытости в течение всего дня.

"Первое — это яйца. Это источник качественного животного белка, который дает длительное чувство сытости и структурный материал для наших органов. Это источник животных жиров, которые нужны для выработки половых гормонов. Самые полезные формы — вареные яйца и яйцо-пашот. Если печень здорова, то можно позволить омлет или яичницу. Готовить нужно на масле гхи, кокосовом масле или дезодорированном, рафинированном масле. Жарить на оливковом масле холодного отжима не нужно, добавляйте его в салаты",

— сказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

К яйцам можно добавить овощной салат и источник углевода: пара гречневых хлебцев с авокадо.

Еще один вариант — бутерброды с серым или гречневым хлебом, творожным сыром и слабосоленой рыбой. Можно съесть два таких бутерброда и чашку овощного салата.

"Сладкую кашу на завтрак лучше есть после белка. Съешьте вареное яйцо, и через час, когда оно переварится, можете приступать к каше. В нее можно добавить фрукты, но лучше исключить сахар. Если вы сразу съедите овсянку с ягодами, то через час после завтрака вы будете хотеть есть еще сильнее, чем до него",

— сказала врач.

Врач-диетолог Алексей Ковальков назвал продукты, которые помогают бороться со стрессом. По словам врача, от фастфуда, кофе и шоколада, несмотря на яркий вкус, стоит отказаться, так как они негативно сказываются на нашем психоэмоциональном состоянии.

Еда,Алексей Ковальков,Ольга Павлова,
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