Врач составила топ-3 лучших завтраков для похудения

"Сладкую кашу на завтрак лучше есть после белка. Съешьте вареное яйцо, и через час, когда оно переварится, можете приступать к каше. В нее можно добавить фрукты, но лучше исключить сахар. Если вы сразу съедите овсянку с ягодами, то через час после завтрака вы будете хотеть есть еще сильнее, чем до него",