Названа полезная замена соли

"Помимо питательных веществ, от еды нам нужно, чтобы она дергала за те струнки в головном мозге, которые давали бы нам более широкую палитру ощущений. Мозг откликается более активно на множество раздражителей, среди которых и специи, придающие вкус даже самой пресной еде без соли",