Названа полезная замена соли

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что для сокращения потребление соли, необходимо отказаться от излишне соленой еды. Такие блюда противопоказаны людям, которые страдают от высокого давления. В интервью "Москве 24" диетолог назвала альтернативу вредной для организма соли.
Как отмечает специалист, приучить организм к недосоленным блюдам довольно сложно, кроме этого, удовольствия от пресной еды мало. Соломатина рекомендует заменить соль на специи и приправы.
"Помимо питательных веществ, от еды нам нужно, чтобы она дергала за те струнки в головном мозге, которые давали бы нам более широкую палитру ощущений. Мозг откликается более активно на множество раздражителей, среди которых и специи, придающие вкус даже самой пресной еде без соли",
— поделилась диетолог. Она добавила, что пряности способны дать более широкий спектр вкусовых ощущений, а также улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Кроме этого, их воздействие дает быстрое чувство насыщения.