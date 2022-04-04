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2 часа назад

Россиянам назвали пять доступных продуктов для укрепления нервов

Lenta.ru

Врач-диетолог Людмила Денисенко напомнила россиянам о необходимости включать в рацион определенные продукты, которые являются главными источниками магния и благотворно влияют не только на нервную систему, но и на весь организм в целом. В интервью изданию kp.ru она назвала пять доступных продуктов-рекордсменов по содержанию полезного макроэлемента из группы металлов, который способствует укреплению нервов.

Названы пять доступных продуктов для укрепления нервов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Из-за того, что современные люди отдают предпочтение в основном переработанным продуктам, в которых полезного элемента остается не так уж и много, ведь он теряется в процессе приготовления, организм получает магний чуть больше половины требуемой нормы. В результате это может привести к дефициту магния и других важных элементов»,

— отметила Денисенко.

Чтобы этого избежать, диетолог рекомендует включить в рацион пшеничные отруби, кунжут, тыквенные семечки, оливки, семечки подсолнечника, гречку, кедровые орешки и кешью.

Регулярное употребление этих продуктов поможет восстановить уровень магния в организме, укрепить нервную систему, восстановить работу мышц и сердечно-сосудистой системы, предотвратить развитие артроза, диабета и прочих заболеваний.

Еда,Людмила Денисенко,
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