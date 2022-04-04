Названы пять доступных продуктов для укрепления нервов

«Из-за того, что современные люди отдают предпочтение в основном переработанным продуктам, в которых полезного элемента остается не так уж и много, ведь он теряется в процессе приготовления, организм получает магний чуть больше половины требуемой нормы. В результате это может привести к дефициту магния и других важных элементов»,