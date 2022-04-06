Диетолог посоветовала завтраки для понижения уровня сахара в крови

Специалистка объяснила, что на уровень сахара в крови влияет здоровый сон, наличие физической активности и продукты. Чтобы получить максимум пользы для организма и нормализовать уровень глюкозы, Янг предлагает обратить особое внимание на завтраки и позаботиться о том, чтобы они включали в себя белки, клетчатку и правильные углеводы. «Белок предотвращает повышение сахара в крови. Кроме того, такое сочетание насыщает, так что вы не будете голодны спустя час», — сказала она.