Диетолог озвучил три полезных свойства супа

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что супы являются важной составляющей рациона человека, так как они некалорийны, облегчают пищеварение, а также полезны для желудка. В них содержится меньше опасных бактерий, чем в другой пище. Об этом сообщает URA.RU.