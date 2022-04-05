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1 час назад

Диетолог назвал три полезных свойства супа

Газета.Ruиещё 1

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что супы являются важной составляющей рациона человека, так как они некалорийны, облегчают пищеварение, а также полезны для желудка. В них содержится меньше опасных бактерий, чем в другой пище. Об этом сообщает URA.RU.

Диетолог озвучил три полезных свойства супа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Суп довольно интересная еда и неслучайно присутствует практически во всех кухнях мира. Во-первых, при примерно равной сытности со вторым блюдом, он в 1,5-2 раза менее калориен. Во-вторых, суп облегчает пищеварение в желудке и кишечнике. Ферменты соединяются с питательными веществами, расщепляют их, а первое блюдо привносит жидкую фазу",

— утверждает Гинзбург.

Третьим пунктом диетолог отметил то, что суп помогает желудку создать однородный пищевой комок, который очень щадяще действует на саму слизистую желудка. То есть такая пища полезна людям с гастритом или язвой желудка.

Ранее шеф-повара московских ресторанов рассказали "Газете.Ru" авторские рецепты сытных и вкусных постных супов, которые внесут разнообразие в рацион тех, кто соблюдает пост.

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Еда,Михаил Гинзбург,
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