Диетолог озвучил три полезных свойства супа

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что супы являются важной составляющей рациона человека, так как они некалорийны, облегчают пищеварение, а также полезны для желудка. В них содержится меньше опасных бактерий, чем в другой пище. Об этом сообщает URA.RU.
"Суп довольно интересная еда и неслучайно присутствует практически во всех кухнях мира. Во-первых, при примерно равной сытности со вторым блюдом, он в 1,5-2 раза менее калориен. Во-вторых, суп облегчает пищеварение в желудке и кишечнике. Ферменты соединяются с питательными веществами, расщепляют их, а первое блюдо привносит жидкую фазу",
— утверждает Гинзбург.
Третьим пунктом диетолог отметил то, что суп помогает желудку создать однородный пищевой комок, который очень щадяще действует на саму слизистую желудка. То есть такая пища полезна людям с гастритом или язвой желудка.
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