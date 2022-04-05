Названа худшая еда на завтрак при похудении

Диетолог Лаура Бурак из США рассказала, что нельзя есть на завтрак худеющим. Об этом пишет издание Eat This, Not That!
По словам врача, нужно обращать внимание не только на физические нагрузки, но и на свой рацион. Медик призвала отказаться от сладкого утром при похудении, особенно от пончиков.
«Пища, которая в основном состоит из сахара, съеденная первым делом с утра, может повлиять на уровень сахара в крови, чувство голода и тягу к еде до конца дня», — заявила врач.
Если человеку трудно не есть сладкое на завтрак, стоит добавить в рацион белковые продукты. Как рассказала диетолог, они помогают стабилизировать уровень сахара в крови до следующего приема пищи.
Ранее была названа полезная замена соли.