Названа худшая еда на завтрак при похудении

Диетолог Лаура Бурак из США рассказала, что нельзя есть на завтрак худеющим. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

Фото: Pixabay Pixabay

По словам врача, нужно обращать внимание не только на физические нагрузки, но и на свой рацион. Медик призвала отказаться от сладкого утром при похудении, особенно от пончиков.

«Пища, которая в основном состоит из сахара, съеденная первым делом с утра, может повлиять на уровень сахара в крови, чувство голода и тягу к еде до конца дня», — заявила врач.

Если человеку трудно не есть сладкое на завтрак, стоит добавить в рацион белковые продукты. Как рассказала диетолог, они помогают стабилизировать уровень сахара в крови до следующего приема пищи.