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3 часа назад

Богатая белком пища подавляет аппетит и заставляет двигаться

Мира Маркина

Ученые из ETH Zurich провели исследование и выяснили, что белковые продукты способны снижать аппетит и вызывать желание больше двигаться. Результаты опубликованы в журнале Current Biology.

Богатая белком пища подавляет аппетит и заставляет двигаться
Фото: PixabayPixabay

В список продуктов, обладающих подобным свойством, вошли яйца, рыба, мясо, молочные продукты, а также растительные белки – бобовые и орехи. По словам специалистов, аминокислоты, переходя в мозг, влияют на гипоталамус и регулируют аппетит. Ученые проводили эксперимент на мышах.

При этом врачи-диетологи предупредили, что рацион не должен строиться только на каких-то одних продуктах, его необходимо делать сбалансированным.

Ранее была названа худшая еда на завтрак при похудении.

Еда,
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