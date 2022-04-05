Богатая белком пища подавляет аппетит и заставляет двигаться

Ученые из ETH Zurich провели исследование и выяснили, что белковые продукты способны снижать аппетит и вызывать желание больше двигаться. Результаты опубликованы в журнале Current Biology.

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В список продуктов, обладающих подобным свойством, вошли яйца, рыба, мясо, молочные продукты, а также растительные белки – бобовые и орехи. По словам специалистов, аминокислоты, переходя в мозг, влияют на гипоталамус и регулируют аппетит. Ученые проводили эксперимент на мышах.

При этом врачи-диетологи предупредили, что рацион не должен строиться только на каких-то одних продуктах, его необходимо делать сбалансированным.