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2 часа назад

Диетолог перечислил три полезных свойства супа

Lenta.ruиещё 3

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург перечислил три полезных свойства супа. О влиянии первого блюда на пищеварение он рассказал в беседе с изданием Ura.ru.

Диетолог перечислил три полезных свойства супа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Гинзбург указал на то, что супы можно встретить практически во всех кухнях мира. Их первое полезное свойство, по словам врача, в низкой калорийности — первое блюдо в полтора-два раза менее калорийно, чем второе.

Другие полезные свойства связаны с пищеварением. «Во-вторых, суп облегчает пищеварение в желудке и кишечнике. Ферменты соединяются с питательными веществами, расщепляют их, а первое блюдо привносит жидкую фазу. В-третьих, суп помогает желудку создать однородный пищевой комок, который очень щадяще действует на саму слизистую желудка», — объяснил Гинзбург, порекомендовав супы страдающим от гастрита людям.

Также, по словам диетолога, в силу особенностей приготовления в супе содержится меньше всего опасных бактерий: это блюдо варят, а при разогревании кипятят. «Если сравнить с той же котлетой, то мы ее просто разогреваем. И она часто бывает обсеменена бактериями», — заключил Гинзбург.

Еда,Михаил Гинзбург,
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