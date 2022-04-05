Диетолог напомнила о пользе забытого чудо-продукта

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова напомнила о полезных свойствах шиповника. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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Дианова назвала шиповник забытым чудо-продуктом. По ее словам, он богат витамином C, антиоксидантами и различными веществами, укрепляющими стенки сосудов.

Диетолог призналась, что ее удивляет, что им никто не пользуется, хотя купить пакетик сушеного шиповника не представляет труда. Она посоветовала употреблять его, чтобы стимулировать желчеотделение.