Диетолог напомнила о пользе забытого чудо-продукта

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова напомнила о полезных свойствах шиповника. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Дианова назвала шиповник забытым чудо-продуктом. По ее словам, он богат витамином C, антиоксидантами и различными веществами, укрепляющими стенки сосудов.
Диетолог призналась, что ее удивляет, что им никто не пользуется, хотя купить пакетик сушеного шиповника не представляет труда. Она посоветовала употреблять его, чтобы стимулировать желчеотделение.
Ранее Дианова раскрыла опасность зависимости от кофе. Она утверждает, что эта привычка нарушает сон и снижает работоспособность, а также ухудшает восприимчивость, заставляет сердце работать на износ и вызывает изжогу.