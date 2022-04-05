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23 минуты назад

Названы продукты, которые хорошо укрепляют иммунитет весной

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что морепродукты, клетчатка и богатые витамином D продукты лучше всего подходят для укрепления организма в весенний сезон после авитаминоза.

Названы продукты, которые хорошо укрепляют иммунитет весной
Фото: В ПодмосковьеВ Подмосковье

По ее словам, прекрасным источником витамина D служат жирные сорта рыбы: лосось и скумбрия. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Еще один продукт, который укрепляет организм, — бурый рис. Он содержит много клетчатки и триптофана — аминокислоты, которая является предшественником мелатонина и серотонина. Именно этот продукт помогает улучшить сон и настроение.

Соломатина добавила, что в тройку лучших весенних продуктов для иммунитета также следует включить, к примеру, зеленый салат. В нем содержится хлорофилл, оказывающий бактерицидное действие. Это вещество также помогает восстановить pH крови и очистить клетки от бактерий, накопившихся за зиму.

Еда,Елена Соломатина,
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