Названы продукты, которые хорошо укрепляют иммунитет весной

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что морепродукты, клетчатка и богатые витамином D продукты лучше всего подходят для укрепления организма в весенний сезон после авитаминоза.
По ее словам, прекрасным источником витамина D служат жирные сорта рыбы: лосось и скумбрия. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Еще один продукт, который укрепляет организм, — бурый рис. Он содержит много клетчатки и триптофана — аминокислоты, которая является предшественником мелатонина и серотонина. Именно этот продукт помогает улучшить сон и настроение.
Соломатина добавила, что в тройку лучших весенних продуктов для иммунитета также следует включить, к примеру, зеленый салат. В нем содержится хлорофилл, оказывающий бактерицидное действие. Это вещество также помогает восстановить pH крови и очистить клетки от бактерий, накопившихся за зиму.