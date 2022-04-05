В Роскачестве назвали продукты с самым длительным сроком хранения

Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые можно купить впрок из-за длительного срока хранения. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

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Так, одним из таких продуктов являются рыбные консервы. Их срок годности достигает трех лет. Примерно столько же могут храниться овощные и фруктовые консервы, крупы и макароны. Мед сохраняет свой вкус и полезные свойства в течение двух-трех лет.