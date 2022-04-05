Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
2 часа назад

Врач назвал максимальную дозу пельменей в день

Мира Маркина

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная рассказала, сколько пельменей можно съедать за день без вреда для здоровья и фигуры. Об этом сообщает радио Sputnik.

Врач назвал максимальную дозу пельменей в день
Фото: PixabayPixabay

Как рассказала медик, пельмени из теста и мяса, которые едят со сметаной и приправами, - очень калорийный продукт, им нельзя злоупотреблять.

«Если пельмени среднего размера, то десять штук — это полноценный обед. Такая порция содержит около 600 килокалорий. Это большая доза», — сказала врач.

Покупные пельмени, по ее словам, надо обязательно заедать салатом, а в домашние добавлять овощи:

«Если вы делаете пельмени дома, то можно положить в них морковку, кабачок, брокколи и лук. Это нужно, чтобы уменьшить содержание мяса за счет овощей. Вкусовые качества это никак не ухудшит, но снизит калорийность блюда».

Ранее в Роскачестве назвали продукты с самым длительным сроком хранения.

Еда,Ирина Бережная,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители