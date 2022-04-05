Врач назвал максимальную дозу пельменей в день

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная рассказала, сколько пельменей можно съедать за день без вреда для здоровья и фигуры. Об этом сообщает радио Sputnik.
Как рассказала медик, пельмени из теста и мяса, которые едят со сметаной и приправами, - очень калорийный продукт, им нельзя злоупотреблять.
«Если пельмени среднего размера, то десять штук — это полноценный обед. Такая порция содержит около 600 килокалорий. Это большая доза», — сказала врач.
Покупные пельмени, по ее словам, надо обязательно заедать салатом, а в домашние добавлять овощи:
«Если вы делаете пельмени дома, то можно положить в них морковку, кабачок, брокколи и лук. Это нужно, чтобы уменьшить содержание мяса за счет овощей. Вкусовые качества это никак не ухудшит, но снизит калорийность блюда».