5 продуктов, которые можно заморозить

Если в вашем холодильнике остались продукты, у которых скоро закончится срок годности, не спешите отправлять их в мусорное ведро или срочно пытаться что-то из них приготовить. Некоторые продукты смело можно заморозить и использовать позже. Читайте о них в материале "Рамблера".

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Томатная паста

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Этот продукт выгоднее покупать в большой упаковке, но, как правило, вся она полностью не расходуется. Чаще всего хозяйки о ней просто забывают, она портится и отправляется в мусорное ведро. Между тем, томатную пасту можно заморозить. Разложите ее в формочки для льда и отправьте в морозилку. В следующий раз, когда соберетесь сварить борщ или сделать томатную подливку, просто разморозьте необходимое количество кубиков.

Вино

Напиток теряет вкусовые свойства уже через пару дней, если вы открыли бутылку, а допить вино по каким-то причинам не смогли. Остатки вина тоже можно разлить по формочкам и заморозить. Замороженное вино пригодится, например, для приготовления различных соусов.

Сыр

Если вы купили большой кусок сыра и опасаетесь, что он может испортиться, просто отправьте часть его в морозилку. Можно заморозить как целый кусок, так и сразу нарезать его на ломтики. Нарезанные пластины сыра сложите друг на друга в пластиковый контейнер, присыпав их небольшим количеством кукурузного крахмала или муки, чтобы они не слиплись. Также можно натереть сыр на терке, расфасовать по пакетам для заморозки и отправить в морозильную камеру. Такой способ хранения отлично подходит, например, для пармезана. Мягкие сорта сыра лучше не замораживать.

Творог

Этот молочный продукт также можно подвергнуть заморозке. Правда, стоит помнить, что после этого использовать его можно только для приготовления различных блюд: вареников, сырников, запеканок. Перед заморозкой необходимо творог хорошо отжать от сыворотки и разложить в порционные пакеты.

Яйца