Врач назвал главную ошибку при хранении мяса

«Мясо не должно четыре дня лежать дома в холодильнике, а потом отправляться в морозилку. Это неправильно. Будут нарушаться вкусовые качества и количество жирорастворимых витаминов будет страдать. Если не собираешься готовить, лучше купить замороженное или сразу убрать в морозилку. Также страдает качество при быстрой разморозке. Лучше размораживать медленно, не в микроволновке», — сказал врач.