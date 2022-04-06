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1 час назад

Врач назвал главную ошибку при хранении мяса

Мира Маркина

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев назвал главную ошибку, которую люди допускают при хранении мяса. Об этом сообщает Ura.ru.

Врач назвал главную ошибку при хранении мяса
Фото: UnsplashUnsplash

По словам медика, нельзя замораживать мясо спустя несколько дней хранения в холодильнике. Это сильно сказывается на его качестве.

«Мясо не должно четыре дня лежать дома в холодильнике, а потом отправляться в морозилку. Это неправильно. Будут нарушаться вкусовые качества и количество жирорастворимых витаминов будет страдать. Если не собираешься готовить, лучше купить замороженное или сразу убрать в морозилку. Также страдает качество при быстрой разморозке. Лучше размораживать медленно, не в микроволновке», — сказал врач.

Калинчев добавил, что покупатели, приобретая продукт, не думают о том, что до момента покупки его могли неправильно хранить. Например, если в магазине плохо работал холодильник, или в нем не было стекла. Из-за этот нарушается холодовая цепочка.

Ранее врач назвал максимальную дозу пельменей в день.

Еда,
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