Врач назвал главную ошибку при хранении мяса

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев назвал главную ошибку, которую люди допускают при хранении мяса. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам медика, нельзя замораживать мясо спустя несколько дней хранения в холодильнике. Это сильно сказывается на его качестве.
«Мясо не должно четыре дня лежать дома в холодильнике, а потом отправляться в морозилку. Это неправильно. Будут нарушаться вкусовые качества и количество жирорастворимых витаминов будет страдать. Если не собираешься готовить, лучше купить замороженное или сразу убрать в морозилку. Также страдает качество при быстрой разморозке. Лучше размораживать медленно, не в микроволновке», — сказал врач.
Калинчев добавил, что покупатели, приобретая продукт, не думают о том, что до момента покупки его могли неправильно хранить. Например, если в магазине плохо работал холодильник, или в нем не было стекла. Из-за этот нарушается холодовая цепочка.