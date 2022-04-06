Диетолог назвала универсальную и полезную еду для перекуса

Диетолог Джессика Болл назвала орехи универсальной и полезной едой для перекуса. Она рассказала Eating Well, что покупает их каждый раз, когда ходит в магазин.

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Болл призналась, что для идеальная легкая закуска — это та, которую удобно брать с собой и можно есть практически в любых условиях. По ее мнению, под это описание отлично подходят орехи. На ее взгляд, помимо удобства, этот продукт отличается хорошим вкусом и множеством полезных свойств.

В орехах много жиров, клетчатки и белка, которые обеспечивают сытость. Кроме того, в них есть магний, витамин Е, цинк и фолат, необходимые для оптимального функционирования организма. Регулярные перекусы орехами помогут укрепить здоровье сердца и снизить риск диабета.