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3 часа назад

Диетолог назвала универсальную и полезную еду для перекуса

Lenta.ruиещё 1

Диетолог Джессика Болл назвала орехи универсальной и полезной едой для перекуса. Она рассказала Eating Well, что покупает их каждый раз, когда ходит в магазин.

Диетолог назвала универсальную и полезную еду для перекуса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Болл призналась, что для идеальная легкая закуска — это та, которую удобно брать с собой и можно есть практически в любых условиях. По ее мнению, под это описание отлично подходят орехи. На ее взгляд, помимо удобства, этот продукт отличается хорошим вкусом и множеством полезных свойств.

В орехах много жиров, клетчатки и белка, которые обеспечивают сытость. Кроме того, в них есть магний, витамин Е, цинк и фолат, необходимые для оптимального функционирования организма. Регулярные перекусы орехами помогут укрепить здоровье сердца и снизить риск диабета.

Если голод слишком сильный, Болл предлагает добавить к орехам сухофрукты, яблоко, сыр или темный шоколад.

Еда,
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