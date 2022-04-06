Диетолог объяснила, кому необходимо есть суп

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько объяснила, в каких случаях можно исключить из рациона суп. Слова доктора приводит издание «Газета.Ru».

Марина Копытько объясняет: второе блюдо полезнее первого. Если сравнивать порции мясного блюда с овощами и супа, то в последнем меньше белка.

«Если рацион человека сбалансирован и сформирован более-менее правильно, то можно обойтись без супа. С его исчезновением из меню организм ничего не потеряет», — отметила диетолог.

Диетолог отмечает, что советские привычки в питании необходимо пересмотреть. По словам доктор, суп не так уж обязателен в рационе, ведь он не насыщает надолго.

«При желании можно есть первое 2-3 раза в неделю. Но если человек реально этого хочет. Если нет, вводить первое блюдо в рацион абсолютно не обязательно», — добавляет эксперт.

Бульоны и другая жидкая пища будут полезны в постоянном рационе тех, кто ослаблен: например, пациентов после операции.

«Для ослабленного организма (обычно во время болезни плохой аппетит) густой суп и бульон — весьма хороший способ настроиться на нормальную пищу», — отметила диетолог.