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2 часа назад

Как приготовить твердый сыр из трех ингредиентов: видео

Мира Маркина

Бутерброд с ломтиком сыра и кусочком масла – традиционный перекус, который мы впервые пробуем еще в детстве. Уже приятно заурчало в животе? Сделать твердый сыр в домашних условиях, на самом деле, проще, чем кажется. Понадобится лишь молоко, творог и сода. А технологию и необходимое количество ингредиентов подробно описала в своем видео TikTok-блогер Алена (@alenka.krasnodar). Смотрите сами.

Если добавить немного сливочного масла, то вкус получившегося сыра будет более богатым. Кстати, сам продукт, приготовленный дома, обладает низкой жирностью. И им могут с удовольствием лакомиться те, кто зорко следит за фигурой.

Смотрите также видео о том, как сварить овощи в микроволновке.

Еда,Видео,
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