Бутерброд с ломтиком сыра и кусочком масла – традиционный перекус, который мы впервые пробуем еще в детстве. Уже приятно заурчало в животе? Сделать твердый сыр в домашних условиях, на самом деле, проще, чем кажется. Понадобится лишь молоко, творог и сода. А технологию и необходимое количество ингредиентов подробно описала в своем видео TikTok-блогер Алена (@alenka.krasnodar). Смотрите сами.