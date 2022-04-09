6 причин, почему точно не стоит пить чай в пакетиках

Большинство людей в мире пользуется чайными пакетиками. Это значительно облегчает жизнь, не нужно заваривать чайник и мыть посуду. Однако использование пакетиков может существенно навредить здоровью. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Чайные пакетики пропускают токсины

В основном, чайные пакетики сделаны из пищевого нейлона и полиэтилен терефталата или пластика. При контакте с горячей водой токсичные вещества попадают в чай. Одна чашка такого чая не принесет большого вреда, но привычка пить пакетированный чай на постоянной основе может вызвать как минимум аллергию.

Вкус портится

Чтобы вкус и аромат чая по-настоящему раскрылся, ему необходимо пространство. Поэтому изначально для чайных церемоний не используют специальное ситечко или пакетик, чай должен занимать всю емкость.

Порошок вместо чая

В большинстве дешевых пакетиках вместо чая и вовсе находится чайная пыль и измельченные листья. Для пакетиков чаще всего используют высевку или мелкую крошку чая невысоких сортов. Поэтому чайные пакетики быстро окрашивают воду, при этом не дают сильного вкуса.

Чайные пакетики портят экологию

Чайные пакетики в своей массе представляют собой мусор, который не разлагается. Химические вещества, использующиеся в их производстве, также оказывают воздействие на окружающую среду. Переработать чайный пакетик невозможно, так как состоят из смеси материалов. Их также нельзя отправлять в компост, так как в пакетиках содержится пластик.

Ароматизаторы

Чтобы компенсировать недостатки вкуса, в чайные пакетики добавляют ароматизаторы. Поэтому пакетированный чай часто обладает сильным фруктовым или цветочным ароматом, все это заслуга искусственных ароматизаторов.

Чай в пакетиках дороже