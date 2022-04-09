6 причин, почему точно не стоит пить чай в пакетиках

Большинство людей в мире пользуется чайными пакетиками. Это значительно облегчает жизнь, не нужно заваривать чайник и мыть посуду. Однако использование пакетиков может существенно навредить здоровью. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
В основном, чайные пакетики сделаны из пищевого нейлона и полиэтилен терефталата или пластика. При контакте с горячей водой токсичные вещества попадают в чай. Одна чашка такого чая не принесет большого вреда, но привычка пить пакетированный чай на постоянной основе может вызвать как минимум аллергию.
Чтобы вкус и аромат чая по-настоящему раскрылся, ему необходимо пространство. Поэтому изначально для чайных церемоний не используют специальное ситечко или пакетик, чай должен занимать всю емкость.
В большинстве дешевых пакетиках вместо чая и вовсе находится чайная пыль и измельченные листья. Для пакетиков чаще всего используют высевку или мелкую крошку чая невысоких сортов. Поэтому чайные пакетики быстро окрашивают воду, при этом не дают сильного вкуса.
Чайные пакетики в своей массе представляют собой мусор, который не разлагается. Химические вещества, использующиеся в их производстве, также оказывают воздействие на окружающую среду. Переработать чайный пакетик невозможно, так как состоят из смеси материалов. Их также нельзя отправлять в компост, так как в пакетиках содержится пластик.
Чтобы компенсировать недостатки вкуса, в чайные пакетики добавляют ароматизаторы. Поэтому пакетированный чай часто обладает сильным фруктовым или цветочным ароматом, все это заслуга искусственных ароматизаторов.
Листовой чай — во много раз дешевле, так как его можно заваривать несколько раз. Стоимость чая в пакетиках увеличивается за счет того, что чай нужно упаковать в пакетики.