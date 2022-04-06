Диетолог назвала лучший весенний продукт

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала добавить в весенний рацион зеленый салат. Эксперт заявила, что после зимы россияне страдают от авитаминоза. Зеленый салат поможет восполнить нехватку витаминов. Слова Соломатиной приводит издание «Вечерняя Москва».

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Елена Соломатина отметила, что зеленый салат — лучший весенний продукт. По словам эксперта, у него доступная цена и высокое содержание вещество хлорофилла. Это вещество способствует выработке эритроцитов, необходимых для детоксикации и укрепления организма. Кроме того, хлорофилл восстанавливает нормальный рН крови.

Также диетолог отметила, что весной в меню стоит включить травы и побольше зеленых овощей. Эти продукты обладают сходим эффектом, добавила врач.

"По весне нужно употреблять много зеленых овощей, салатов и трав, в них содержится хлорофилл, который оказывает бактерицидное действие, помогает восстановить pH крови и очищает наши клетки от бактерий, накопившихся в зимний период", — отмечает эксперт.