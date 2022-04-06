Диетолог назвала лучший весенний продукт

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала добавить в весенний рацион зеленый салат. Эксперт заявила, что после зимы россияне страдают от авитаминоза. Зеленый салат поможет восполнить нехватку витаминов. Слова Соломатиной приводит издание «Вечерняя Москва».
Елена Соломатина отметила, что зеленый салат — лучший весенний продукт. По словам эксперта, у него доступная цена и высокое содержание вещество хлорофилла. Это вещество способствует выработке эритроцитов, необходимых для детоксикации и укрепления организма. Кроме того, хлорофилл восстанавливает нормальный рН крови.
Также диетолог отметила, что весной в меню стоит включить травы и побольше зеленых овощей. Эти продукты обладают сходим эффектом, добавила врач.
"По весне нужно употреблять много зеленых овощей, салатов и трав, в них содержится хлорофилл, который оказывает бактерицидное действие, помогает восстановить pH крови и очищает наши клетки от бактерий, накопившихся в зимний период", — отмечает эксперт.
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