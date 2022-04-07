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5 часов назад

Названы шесть мешающих похудеть ошибок при питании

Lenta.ruиещё 1

Индийский диетолог Бхакти Капур рассказала о шести ошибках при питании, которые мешают эффективному похудению. Ее советы приводит The Indian Express.

Названы шесть мешающих похудеть ошибок при питании
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Если вы серьезно настроены на то, чтобы перейти на более здоровое питание и похудеть, вам потребуется многое поменять: отказаться от нездоровых привычек и изменить отношение к своей диете и образу жизни», — написала она.

Среди прочего, Капур рекомендует не есть торопливо, не делая пауз и не задумываясь о том, что попадает в желудок. Кроме того, по ее словам, лучше отказаться от перекусов и не пить воду при еде. Еще одной дурной привычкой диетолог назвала питание на ходу. Также она советует не отвлекаться, когда ешь, и не пропускать целые приемы пищи.

По словам Капур, дурные привычки нужно распознавать и пытаться понять, почему они существуют. Для избавления от них нужно не стремиться достичь всего сразу, продумать план действий, каждую неделю ставить перед собой небольшие достижимые цели и видеть реалистичную перспективу. Кроме того, необходимо развивать осознанность, заниматься спортом и учиться управлять стрессом.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала орехи универсальной и полезной едой для перекуса. На ее взгляд, помимо удобства, этот продукт отличается хорошим вкусом и множеством полезных свойств.

Еда,
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