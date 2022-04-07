Перечислены полезные продукты, которые могут навредить сердцу

От правильно подобранного рациона зависит не только вес, но и работа практически всех систем организма. Заботясь о здоровье многие отказываются от жирной и жареной пищи, алкоголя и фастфуда, но оказать негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы могут даже полезные продукты. Подробности читайте в нашей новости.
Эксперты из Национальной службы здравоохранения Великобритании объяснили, как злоупотребление полезной пищей может навредить здоровью. Они советуют исключить из рациона творог, креветки и замороженные полуфабрикаты.
Специалисты также отмечают, что переизбыток соли в продуктах, которые человек употребляет на регулярной основе, может привести к нарушению водно-солевого баланса организма. Излишнее увлечение консервами, продуктами из переработанного мяса и фастфудом грозит инфарктами и инсультами, пишет Daily Express.