Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
3 часа назад

Эксперты перечислили полезные продукты, которые могут навредить сердцу

Letidor.ru

От правильно подобранного рациона зависит не только вес, но и работа практически всех систем организма. Заботясь о здоровье многие отказываются от жирной и жареной пищи, алкоголя и фастфуда, но оказать негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы могут даже полезные продукты. Подробности читайте в нашей новости.

Перечислены полезные продукты, которые могут навредить сердцу
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Эксперты из Национальной службы здравоохранения Великобритании объяснили, как злоупотребление полезной пищей может навредить здоровью. Они советуют исключить из рациона творог, креветки и замороженные полуфабрикаты.

Специалисты также отмечают, что переизбыток соли в продуктах, которые человек употребляет на регулярной основе, может привести к нарушению водно-солевого баланса организма. Излишнее увлечение консервами, продуктами из переработанного мяса и фастфудом грозит инфарктами и инсультами, пишет Daily Express.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители