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3 часа назад

ВТБ планирует полностью перейти на электронные закладные по ипотеке

Бюллетень Недвижимости

До конца второго квартала нынешнего года ВТБ планирует полностью перейти на выпуск электронных закладных во всех регионах своего присутствия.

ВТБ планирует полностью перейти на электронные закладные по ипотеке
Фото: Бюллетень НедвижимостиБюллетень Недвижимости

Напомним, электронная закладная позволяет банку после погашения ипотечного кредита без участия клиента снимать залог с жилья в Росреестре. В результате покупатель жилья может свободно распоряжаться недвижимостью почти сразу после погашения кредита без необходимости посещать многофункциональный центр, как это сейчас происходит при наличии "бумажной" закладной.

По итогам первого квартала 2022 года ВТБ выпустил около 6 тысяч электронных закладных при выдаче ипотеки. В результате общее количество цифровых закладных, выпущенных банком, достигло 12,5 тысяч.

ВТБ начал выпускать электронные закладные в июле прошлого года. Проект реализуется при поддержке "Дом.рф". Он позволяет перевести кредитную сделку полностью в цифровой формат и значительно упрощает процесс оформления залога для заемщика.

Еда,Росреестр,Банк ВТБ,
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