ВТБ планирует полностью перейти на электронные закладные по ипотеке

До конца второго квартала нынешнего года ВТБ планирует полностью перейти на выпуск электронных закладных во всех регионах своего присутствия.

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Напомним, электронная закладная позволяет банку после погашения ипотечного кредита без участия клиента снимать залог с жилья в Росреестре. В результате покупатель жилья может свободно распоряжаться недвижимостью почти сразу после погашения кредита без необходимости посещать многофункциональный центр, как это сейчас происходит при наличии "бумажной" закладной.

По итогам первого квартала 2022 года ВТБ выпустил около 6 тысяч электронных закладных при выдаче ипотеки. В результате общее количество цифровых закладных, выпущенных банком, достигло 12,5 тысяч.