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3 часа назад

Нутрициолог назвала признаки некачественного магазинного хумуса

Lenta.ru

Нутрициолог Арина Тертышная назвала признаки некачественного магазинного хумуса и порекомендовала выбирать чистый продукт без добавок. Слова специалиста приводит «Москва 24».

Нутрициолог назвала признаки некачественного магазинного хумуса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам нутрициолога, рецептура хумуса, который продается в магазинах, может различаться. Например, на прилавках можно увидеть варианты с добавлением зелени или с острыми специями. Предпочтение следует отдавать не им, а хумусу, который максимально соответствует традиционному рецепту.

Тертышная рекомендует обращать внимание на состав продукта, так как некоторые производители могут жертвовать качеством, чтобы сократить цену. «Многие добавляют вместо оливкового масла подсолнечное или какое-то другое дешевое масло. Также вместо нута добавляют сою или другой горох», — объяснила она.

Нутрициолог утверждает, что признаком качественного хумуса является наличие в его составе нута, тахини, чеснока, оливкового масла и соли. При этом в списке ингредиентов не должно быть искусственных консервантов и ароматизаторов. Всего продукт должен содержать не менее восьми граммов белка.

Тертышная добавила, что у качественного хумуса срок годности не превышает двух месяцев, а после вскрытия упаковки он составляет не более суток.

Ранее врач-эндокринолог Алексей Калинчев назвал главную ошибку, которую люди допускают при хранении мяса. Он отметил, заморозка продукта через несколько дней хранения в холодильнике сильно сказывается его качестве.

Еда,
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