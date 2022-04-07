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2 часа назад

Ученые назвали способный привести к слабоумию и бесплодию продукт

Lenta.ru

Издание Eat This, Not That! (ETNT) назвало семь опасных последствий регулярного употребления картофельных чипсов, основываясь на многочисленных научных исследованиях. Согласно заявлениям различных ученых, злоупотребление закуской действительно может привести к различным негативным последствиям — от ожирения до бесплодия.

Назван способный привести к слабоумию и бесплодию продукт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно исследованиям Кливлендской клиники и Гарвардской медицинской школы, злоупотребление чипсами способно спровоцировать повышение артериального давления. Большое количество соли, содержащееся в популярной закуске, дестабилизирует уровень натрия, что также может спровоцировать развитие слабоумия или проблемы с сердцем.

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Кроме того, по данным Американской онкологической ассоциации, канцерогенное химическое вещество под названием акриламид, которое содержится в обработанных пищевых продуктах, в том числе и в картофельных чипсах, может привести к развитию онкологических заболеваний.

По данным Science Daily, чипсы, напичканные акриламидами, способны вызвать заболевания сердца и увеличить риск развития инсульта, так как они содержат большое количество холестерина, негативно влияющего на сердечно-сосудистую систему.

Согласно исследованиям Национального университета Сингапура, содержащиеся в картофельных чипсах трансжиры повышают риск развития бесплодия у женщин. К такому же выводу пришли и ученые из Гарвардской медицинской школы.

Специалисты Университета Дикина из Австралии предупреждают, что вкусовые добавки и большое количество соли определенным образом воздействуют на рецепторы, заставляя потреблять данный продукт в больших количествах, что может привести к ожирению.

Сотрудники Национальной медицинской библиотеки США выяснили, что злоупотребление чипсами может привести к развитию депрессии. Поэтому они рекомендуют вместо соленых картофельных чипсов обратить внимание на более полезные перекусы.

Ранее диетолог порекомендовала полезные продукты для ежедневного рациона. По словам врача Анжелики Дюваль, в ежедневное меню обязательно нужно включать овощи, фрукты, ягоды и свежую зелень.

Еда,
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