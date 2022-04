Назван способный привести к слабоумию и бесплодию продукт

Издание Eat This, Not That! (ETNT) назвало семь опасных последствий регулярного употребления картофельных чипсов, основываясь на многочисленных научных исследованиях. Согласно заявлениям различных ученых, злоупотребление закуской действительно может привести к различным негативным последствиям — от ожирения до бесплодия.