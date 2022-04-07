​​Вредные масла, которые мы привыкли считать полезными

Самый мифообразующий продукт — это масло. Одни диетологи говорят, что на масле нельзя жарить, а добавлять в салаты можно. Другие предлагают отказаться от масла в принципе, третьи отменяют только определенные виды. "Рамблер" расскажет, какие масла на самом деле опасны, а какие нет.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Потребление растительных масел увеличилось в десятки раз из-за их доступности. Но вместе с большим количеством масла мы потребляем избыточный уровень жирных кислот. Поэтому диетолог Триста К. Бест рекомендует отказаться от масел богатых жирными кислотами омега-6. Вместо них лучше использовать оливковое масло. Оно содержит большое количество антиоксидантов и витаминов.

Видео дня

По данным The New York Post, половина столовой ложки оливкового масла может помочь предотвратить сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также снизить риск преждевременной смерти на 34%.

Кроме того, Бест рекомендовала использовать натуральное топленое масло из коровьего молока, поскольку оно содержит меньше лактозы и снижает уровень "плохого" холестерина.

Самым токсичным считается подсолнечное масло. При нагревании оно выделяет больше вредных веществ по сравнению с другими маслами. Продукты окисления вызывают воспалительную реакцию в организме и провоцируют возникновение заболеваний.

Кукурузное масло на 57% состоит из жирных кислот омега-6, 29% — жирных кислот омега-3, в то время как оставшаяся доля приходится на насыщенные жиры и омега-9. Оно вызывает дисбаланс жирных кислот в организме.

Соевое масло является самым популярным растительным маслом в мире. Однако соевые, кукурузные и хлопковые масла проходят длительный процесс обработки, прежде чем стать пригодными для употребления.

Насчет пальмового масла до сих пор ведутся серьезные споры, но большинство диетологов советуют вычеркнуть его из списка используемых масел. Проблема пальмового масла в том, что бренды продают продукт низкого качества в погоне за снижением цены.

При выборе масла необходимо обращать внимание на продукты с высокой точкой дымления, максимальным содержанием насыщенных жирных кислот и минимальным количеством полиненасыщенных жирных кислот (не более 15%).