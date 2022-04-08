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4 часа назад

Врач назвал опасные для больных диабетом напитки

Даша Краснова

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, что сбитень и медовуха могут быть опасны для людей с сахарным диабетом и аллергией на мед. Его слова передают РИА Новости.

Врач назвал опасные для больных диабетом напитки
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Алкогольный сбитень и медовуха отличаются от других алкогольных напитков многообразием рецептов приготовления, которые различаются как по ингредиентам, входящим в их состав, так и по технологии приготовления. Однако неизменными компонентами этих напитков остаются мед, этиловый спирт и сахара. Поэтому их употребление, помимо вреда, обусловленного токсическим действием алкоголя, сопряжено с риском для здоровья лиц, страдающих сахарным диабетом и аллергией на мед", - рассказал Брюн.

По словам нарколога, нужно разделять напитки на алкогольные и безалкогольные. Например, алкогольный сбитень иностранные моряки называли "русским глинтвейном", а безалкогольный сбитень долгое время – примерно до XIX века – заменял русским людям чай и кофе.

"Нашему организму безразлична красота бокала, история благородного винного дома, квалификация сомелье, наличие повода и высота социального положения участников застолья. Организм болезненно реагирует на этанол, являющийся для него токсином, а этанол везде одинаков", - предупредил Брюн.

До этого мы рассказывали про самый опасный вид алкоголизма.

Еда,Евгений Брюн,Минздрав РФ,
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