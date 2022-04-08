Врач назвал опасные для больных диабетом напитки

"Алкогольный сбитень и медовуха отличаются от других алкогольных напитков многообразием рецептов приготовления, которые различаются как по ингредиентам, входящим в их состав, так и по технологии приготовления. Однако неизменными компонентами этих напитков остаются мед, этиловый спирт и сахара. Поэтому их употребление, помимо вреда, обусловленного токсическим действием алкоголя, сопряжено с риском для здоровья лиц, страдающих сахарным диабетом и аллергией на мед", - рассказал Брюн.