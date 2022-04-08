Названы четыре лучших овоща для похудения

Диетологи Кортни Д'Анджело и Триста Бест назвали четыре главных овоща для похудения. В их числе шпинат, красный перец, брокколи и морковь, пишет издание Eat This, Not That!

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По словам Д'Анджело, шпинат богат питательными веществами и подходит для салата, обжаривания или добавления в белковый смузи. По мнению обеих специалисток, добавление шпината в рацион может помочь избавиться от жира на животе. Д'Анджело отмечает, что этот продукт содержит в себе клетчатку, которая помогает лучше усваивать питательные вещества и способствует пищеварению. Также в нем есть витамин К, который полезен для снижения массы тела, в том числе для избавления от висцерального жира.

По мнению Бест, идеальный овощ для диеты — это красный болгарский перец.

«Перец содержит мало калорий и много питательных веществ, он помогает создать чувство сытости после еды. Эта комбинация помогает предотвратить переедание в течение дня»,

— объясняет Бест.

Она отмечает, что на похудение влияют и содержащиеся в перце клетчатка и капсаицин.