Названы четыре лучших овоща для похудения

Диетологи Кортни Д'Анджело и Триста Бест назвали четыре главных овоща для похудения. В их числе шпинат, красный перец, брокколи и морковь, пишет издание Eat This, Not That!
По словам Д'Анджело, шпинат богат питательными веществами и подходит для салата, обжаривания или добавления в белковый смузи. По мнению обеих специалисток, добавление шпината в рацион может помочь избавиться от жира на животе. Д'Анджело отмечает, что этот продукт содержит в себе клетчатку, которая помогает лучше усваивать питательные вещества и способствует пищеварению. Также в нем есть витамин К, который полезен для снижения массы тела, в том числе для избавления от висцерального жира.
По мнению Бест, идеальный овощ для диеты — это красный болгарский перец.
«Перец содержит мало калорий и много питательных веществ, он помогает создать чувство сытости после еды. Эта комбинация помогает предотвратить переедание в течение дня»,
— объясняет Бест.
Она отмечает, что на похудение влияют и содержащиеся в перце клетчатка и капсаицин.
Оба диетолога убеждены, что брокколи помогает чувствовать себя сытым, дает энергию, предотвращает увеличение веса, помогает пищеварению и является лучшим помощником в борьбе за стройную талию. Д'Анджело объясняет, что это происходит благодаря высокому содержанию в овоще витамина С, кальция и хрома. Бест добавляет, что брокколи также богата антиоксидантами, которые ослабляют воспалительные процессы в организме.