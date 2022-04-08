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1 час назад

Почему стоит есть ягоды каждый день

Ferra.ru

Исследование, проводившееся в течение двух десятилетий, показало, что у участников, которые ели больше всего черники и клубники, с годами наблюдалось наименьшее снижение умственных способностей. Ученые связали это с высокой концентрацией флавоноидов в этих продуктах.

Почему стоит есть ягоды каждый день
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Другое исследование, проведенное Университетом Ратгерса, показало, что как молодые, так и пожилые участники, которые ели чернику, лучше соображали, когда требовалось сконцентрироваться, так как благодаря ягоде увеличился приток крови к мозгу, объяснили эксперты.

Исследование, опубликованное в журнале Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, показало, что употребление ягод способно предотвратить умственную деградацию благодаря высокому содержанию антиоксидантов. В частности, употребление ягод напрямую связано с сохранением работоспособности нейронов и уменьшением ущерба от стрессовых факторов.

Ягоды не просто сохраняли остроту ума участников. Плоды также улучшали двигательный контроль и познавательные способности.

Еда,
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