5 секретов японского рациона

Жители страны восходящего солнца верят, что еда дарит здоровье, долголетие и выносливость.

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Япония — страна долгожителей, люди остаются активными и стройными даже в пожилом возрасте, а иметь лишние килограммы в расцвете лет считается настоящим моветоном. И это при том, что обед и ужин у японцев может состоять из пяти-семи блюд, о диетах они не хотят слышать и считают, что полезны абсолютно любые продукты. Как жителям страны восходящего солнца удается оставаться изящными? Оказывается, дело в простых правилах, которые несложно соблюдать.

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Всего понемногу

Японцы выработали основной постулат правильного приема пищи, который называют «радуга». Он очень похож на смысл русской поговорки «Что есть в печи, все на стол мечи!». Обед должен быть не только вкусным, но и разнообразным: чем больше красок на тарелках, текстур, вкусов, тем лучше. Жители азиатской страны не видят проблемы в том, чтобы совместить во время приема пищи рыбу, мясо, сою, овощи, рис и яйца. Но каждое блюдо подается в маленькой тарелочке, больше похожей на пиалу для дегустации. Так японцы насыщают организм полезными веществами, наслаждаются разнообразием вкусов, но не переедают.

Попробуйте следовать этому правилу, расставляя перед едой несколько миниатюрных пиалок с разными блюдами, солеными, острыми, сладкими. Так значительно проще получить удовольствие от еды, чем поужинав большой порцией мяса или супа.

Сезонность блюд

О том, что сезонные овощи и фрукты, которые растут в вашем регионе, самые полезные для организма, говорят многие диетологи. Японцы об этом правиле знают все: они стараются менять рацион с приходом нового времени года. Так на столе оказываются блюда максимальной свежести, насыщенные витаминами и минералами. Весной японская хозяйка предложит вам на обед ростки бамбука, зеленый чай и моти с лепестками сакуры, а зимой на столе окажутся сашими из лосося, тунца или креветок, выловленных из ледяной воды, к ним подадут маринованный имбирь, дайкон и капусту. Попробуйте сделать свой рацион соответствующим сезону, так вы сможете весь год насыщать организм полезными веществами и есть самые свежие продукты.

Максимальная естественность

Слухи о том, что японцы почти все едят сырым — конечно, миф. Но здешние хозяйки и повара очень стремятся к тому, чтобы готовые продукты сохраняли свой первоначальный вкус и вид. Они аккуратны с приправами, которые могут перебить основной аромат овощей или рыбы, жарке на масле предпочитают гриль, тушение или приготовление на открытом огне. Главное правило пищи в Японии: еда не должна быть тяжелой, вызывать неприятных ощущений в желудке и нагружать почки и печень.

Рис вместо хлеба

В любом японском ресторане к основному заказу подают чашку риса без соли и специй. Тех, кто оказался в стране восходящего солнца впервые, это удивляет, ведь крупу могут принести даже в заведении быстрого питания, дополнив ей бургер. Рис в этой стране заменяет хлеб, его используют, чтобы обед или ужин, состоящий в основном из рыбы, морепродуктов и зелени, был более сытным. Кроме того, он впитывает лишнюю влагу в желудке, предотвращает отеки, стимулирует обмен веществ. Рис позволяет быстрее утолить голод и встать из-за стола с чувством легкости, при этом, в отличие от хлеба, он не сделает обед или ужин слишком углеводным.

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