Назван вредный и распространенный в продуктах вид масла

Многие популярные продукты содержат этот очень вредный для здоровья жир. Издание Eat This! Not That! рассказало о частично гидрогенизированном масле.

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Частично гидрогенизированное масло (ЧГМ) — это масло, молекулярную структуру которого изменили промышленным способом. Этот процесс добавляет молекулы водорода в жидкое растительное масло и превращает его в твердое вещество при комнатной температуре. В ходе этого процесса образуются вредные трансжиры.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) посчитало, что ЧГМ больше не являются "безопасными". С 18 июня 2018 года производители не могут добавлять ЧГМ в продукты питания. Но в некоторых они все еще могут использоваться. Среди таких продуктов: попкорн, который можно приготовить в микроволновой печи, растительное масло, выпечка, изготовленные с использованием маргарина или растительного масла, немолочные сливки для кофе, картофельные и кукурузные чипсы, готовое тесто для пиццы.

Прежде чем употреблять эти продукты, прочитайте этикетки, чтобы убедиться, что они не содержат частично гидрогенизированного масла или трансжиров.