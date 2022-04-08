Назван вредный и распространенный в продуктах вид масла

Многие популярные продукты содержат этот очень вредный для здоровья жир. Издание Eat This! Not That! рассказало о частично гидрогенизированном масле.
Частично гидрогенизированное масло (ЧГМ) — это масло, молекулярную структуру которого изменили промышленным способом. Этот процесс добавляет молекулы водорода в жидкое растительное масло и превращает его в твердое вещество при комнатной температуре. В ходе этого процесса образуются вредные трансжиры.
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) посчитало, что ЧГМ больше не являются "безопасными". С 18 июня 2018 года производители не могут добавлять ЧГМ в продукты питания. Но в некоторых они все еще могут использоваться. Среди таких продуктов: попкорн, который можно приготовить в микроволновой печи, растительное масло, выпечка, изготовленные с использованием маргарина или растительного масла, немолочные сливки для кофе, картофельные и кукурузные чипсы, готовое тесто для пиццы.
Прежде чем употреблять эти продукты, прочитайте этикетки, чтобы убедиться, что они не содержат частично гидрогенизированного масла или трансжиров.
Частично гидрогенизированное масло содержит большое количество трансжиров и при употреблении может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, повышению уровня холестерина и триглицеридов, а также усилению воспалительной реакции в организме.