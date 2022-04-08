Назван идеальный для кишечника завтрак

Когда дело доходит до завтрака, многие не знают, с чего начать и какие полезные продукты выбрать для завтрака. На этот вопрос попробовало ответить издание Eat This! Not That! со ссылкой на диетологов.

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Завтрак они советуют начинать со стакана лимонной воды - это поможет наладить процесс пищеварения. Потому что сочетание воды и лимонной кислоты помогает расщеплять пищу. Лимоны также содержат мощные полифенолы - микроэлементы, которые защищают ткани организма от окислительного стресса и связанных с ним патологий.

Овсянка также полезна для организма, в том числе для здоровья сердца, поэтому для здоровья кишечника стоит употреблять ее на завтрак, считают эксперты. Она богата клетчаткой, которая помогает вашему кишечнику.

Если вы хотите быстро перекусить на завтрак, то для поддержания здоровья пищеварительной системы полезно включать в утренний рацион от шести до восьми черносливин.

Персик действует как естественный способ получения сахара и является вкусным дополнением к завтраку. К тому же она, как и овсянка, богата клетчаткой

Фасоль не считается типичным блюдом для завтрака, но это отличный выбор для начала дня и прекрасный завтрак для здорового кишечника. Потому что медленно переваривается и усиливает чувство сытости.