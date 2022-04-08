Врач-диетолог назвал максимальную допустимую дозу сахара в день

Михаил Гинзбург, врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, в рамках беседы с изданием «NEWS.ru» рассказал о том, что максимально допустимая порция сахара в день — 22 грамма.
"Есть такая цифра. Она определяется как 5 процентов от суммарной суточной калорийности. Или есть другое определение — 5 процентов от потребления углеводов. Если взять это в среднем — будет от 12 до 22 граммов сахара в день. Имеется в виду сахар, который мы видим — кладём ложками в чай, или в виде сладких продуктов". — Михаил Гинзбург, врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии.
По словам специалиста, сахар содержится во многих продуктах, в частности, мясных полуфабрикатах, сосисках, бородинском хлебе и рыбных консервах. Иногда в составе его указывают как патоку или глюкозо-фруктозный сироп. Гинзбург отметил, что людям, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой или «возрастные болезни», следует отказаться от сахара.