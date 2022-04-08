Врач-диетолог назвал максимальную допустимую дозу сахара в день

"Есть такая цифра. Она определяется как 5 процентов от суммарной суточной калорийности. Или есть другое определение — 5 процентов от потребления углеводов. Если взять это в среднем — будет от 12 до 22 граммов сахара в день. Имеется в виду сахар, который мы видим — кладём ложками в чай, или в виде сладких продуктов". — Михаил Гинзбург, врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии.